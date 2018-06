MÄRKTE-Schnäppchenjäger geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 20. Jun (Reuters) - Nach den jüngsten Kursverlusten nutzen Anleger an den asiatischen Börsen die Gelegenheit zum Wiedereinstieg. Der japanische Nikkei-Index kletterte am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 22.555,43 Punkte, die Börse Shanghai gewann 0,4 Prozent. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bereite Investoren aber weiter Kopfschmerzen, sagte Gao Tin, Chef-Anlagestratege für China bei der Bank UBS. Die Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen werde die Stimmung auf absehbare Zeit belasten. US-Präsident Donald Trump drohte China mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 200 Milliarden Dollar, worauf die Regierung in Peking Gegenmaßnahmen in Aussicht stellte. Bei den Einzelwerten stand der chinesische Smartphone-Hersteller ZTE erneut im Rampenlicht. Die in Hongkong notierten Aktien stiegen um 15 Prozent. Ein im US-Senat verabschiedetes Gesetz erlaubt zwar die erneute Verhängung von Strafen gegen das Unternehmen. Es tritt allerdings nur in Kraft, wenn es mit der vom Repräsentantenhaus abgenickten Version in Einklang gebracht werden kann. ZTE hatte Anfang des Monats einen milliardenschweren Vergleich mit der Regierung in Washington geschlossen, um das Verbot für US-Firmen zur Lieferung von Teilen und Software an das chinesische Unternehmen zu beenden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.555,43 +1,2 Topix 1.752,75 +0,5 Shanghai 2.922,95 +0,5 CSI300 3.643,59 +0,6 Hang Seng 29.784,35 +1,1 Kospi 2.363,91 +1,0 MSCI-Index Asien ex Japan 553,29 +0,9 Euro/Dollar 1,1577 Pfund/Dollar 1,3162 Dollar/Yen 110,14 Dollar/Franken 0,9957 Dollar/Yuan 6,4679 Dollar/Won 1.104,65 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DAIICHI SANKYO +5,2 KOBE STEEL -4,1 CREDIT SAISON +3,7 SUMITOMO OSAKA -3,6 FAST RETAILING +3,5 SHOWA DENKO -3,6 KIRIN HOLDINGS +3,3 CONCORDIA FG -3,6 KIKKOMAN CORP +3,1 INPEX -3,6 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)