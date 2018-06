MÄRKTE-Tokioter Börse im Plus - Nervosität über Handelsstreit legt sich

Sydney, 21. Jun (Reuters) - Der Aktienmarkt in Tokio hat am Donnerstag im Plus tendiert. Experten erklärten, allein das Ausbleiben neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit hätten gereicht, um den Investoren etwas die Nervosität zu nehmen. “Viele Teilnehmer sehen die harte Haltung der Regierung Trump als Teil der Verhandlungsstrategie”, sagte der Währungshändler Richard Grace von CBA.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 22.734 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1757 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1567 Dollar bewertet nach 1,1570 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,57 Yen gehandelt nach 110,35 Yen in den USA. (Reporter: Wayne Cole Geschrieben von Scot W. Stevenson Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1236)