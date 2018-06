MÄRKTE-Tokioter Börse arbeitet sich nach oben

Tokio, 21. Jun (Reuters) - Die Aktienanleger in Japan haben am Donnerstag neuen Mut geschöpft. Allein das Ausbleiben neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China hätte gereicht, um den Investoren etwas die Nervosität zu nehmen, erklärten Analysten. Der Nikkei-Index gewann 0,6 Prozent auf 22.693 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index fiel dagegen um 0,1 Prozent auf 1750 Punkte. "Die Märkte haben sich etwas beruhigt, da viele Investoren hoffen, dass der Handelsstreit nicht weiter eskaliert", sagte Toru Ibayashi, Chef der Vermögensverwaltung bei UBS Securities. "Die USA und China würden sich nur gegenseitig schaden." Trump hatte am Montagabend zuletzt mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmaßnahmen an. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.693,04 +0,6 Topix 1.750,63 -0,1 Shanghai 2.897,53 -0,6 CSI300 3.622,53 -0,4 Hang Seng 29.439,40 -0,9 Kospi 2.340,03 -1,0 MSCI-Index Asien ex Japan 549,91 -0,5 Euro/Dollar 1,1548 Pfund/Dollar 1,3139 Dollar/Yen 110,68 Dollar/Franken 0,9982 Dollar/Yuan 6,4988 Dollar/Won 1.110,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA DENKO +5,0 DAINPN SUMI -4,4 PHAR SOFTBANK GROUP +4,6 FUKUOKA FIN GRP -3,8 TAKEDA PHARM +4,5 CHIBA BANK -3,8 TAIYO YUDEN +4,3 SHIZUOKA BANK -3,8 TDK CORPORATION +3,3 OJI HOLDINGS -3,8 (Reporterin: Ayai Tomisawa, Daniela Pegna, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)