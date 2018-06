MÄRKTE-Handelsstreit bremst asiatische Börsen aus

Frankfurt, 22. Jun (Reuters) - Die Angst vor einer Eskalation des globalen Handelsstreits hat die Anleger in Asien weiter im Griff. Besonders exportabhängige Werte, wie der Autosektor, mussten am Freitag Federn lassen. In Tokio ging der Leitindex Nikkei 0,8 Prozent schwächer bei 22.516,83 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent auf 1.744,83 Zähler. US-Präsident Donald Trump hat China mit neuen Zöllen gedroht, die Regierung in Peking hat für diesen Fall Gegenmaßnahmen angekündigt. Ab Freitag gelten in der EU höhere Zölle auf eine Reihe von Waren aus den USA. Auch ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Konjunkturindex der Philly-Fed wirkte sich negativ auf die Stimmung an den Börsen aus. "Die schwachen US-Wirtschaftsdaten und die Schlagzeilen über einen Handelskrieg dämpfen die Stimmung am japanischen Markt", sagte Yoshinori Shigemi von JPMorgan Asset Management. Auch die Stimmung an den chinesischen Börsen blieb fragil, obwohl es die Börse in Shanghai knapp in die Gewinnzone schaffte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.516,83 -0,8 Topix 1.744,83 -0,3 Shanghai 2.882,94 +0,3 CSI300 3.600,07 +0,2 Hang Seng 29.308,92 +0,0 Kospi 2.357,22 +0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 550,17 +0,4 Euro/Dollar 1,1636 Pfund/Dollar 1,3277 Dollar/Yen 109,98 Dollar/Franken 0,9897 Dollar/Yuan 6,4956 Dollar/Won 1.106,51 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MARUHA NICHIRO +3,4 SUMCO -4,2 CASIO COMPUTER +3,0 JPN STEEL WORKS -3,3 NIP LIGHT MTL +2,9 SOFTBANK GROUP -3,3 HD SHOWA DENKO +2,9 OSAKA GAS -3,3 DAINPN SUMI +2,2 YAMAHA CORP -3,3 PHAR (Reporter: Anika Ross, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)