MÄRKTE-Furcht vor Handelskrieg dämpft Stimmung in Asien

Tokio, 25. Jun (Reuters) - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat am Montag die asiatischen Aktienmärkte belastet. Auf die Stimmung drückte ein Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump vielen chinesischen Unternehmen den Kauf von US-Technologiefirmen verkaufen will. “Bis vergangene Woche gab es einen vorsichtigen Optimismus, dass wir irgendwie durch diese Sache durchkommen”, sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. “Aber wenn die USA jetzt nicht ihre Waffen niederlegen, sieht es so aus, als ob es immer chaotischer wird.”

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,6 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,4 Prozent schwächer bei 22.418 Punkten. Investoren blieben wegen befürchteter Verwerfungen im weltweiten Handel und den möglichen Auswirkungen auf die von Exporten abhängige japanische Wirtschaft vorsichtig, sagte Hikaru Sato, technischer Analyst bei Daiwa Securities. Unter Druck gerieten die Sharp-Aktien, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Die Papiere gaben fast fünf Prozent nach.

Der Yen legte angesichts der Furcht vor einem Handelskrieg zu, ein Dollar kostete 109,53 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel vom Freitag mit 1,1650 Dollar gehandelt. Die Gemeinschaftswährung hatte zuletzt von positiven Konjunkturdaten profitiert. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9880 Franken je Dollar und 1,1513 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Hideyuki Sano, bearbeitet von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)