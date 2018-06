MÄRKTE-Handelsstreit drückt Stimmung an Börsen in Asien

Frankfurt/Tokio, 25. Jun (Reuters) - Börsianer in Asien haben am Montag aus Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt mit den USA Reißaus genommen. An den wichtigsten Aktienmärkten in der Region gab es Verluste. Auf die Stimmung drückte ein Zeitungsbericht, demzufolge das US-Finanzministerium Einschränkungen für chinesische Investoren plant. "Bis vergangene Woche gab es einen vorsichtigen Optimismus, dass wir irgendwie durch diese Sache durchkommen", sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. "Aber wenn die USA jetzt nicht ihre Waffen niederlegen, sieht es so aus, als ob es immer chaotischer wird." Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,8 Prozent schwächer bei 22.338 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ein Prozent nach. Die Leitbörsen in China verloren rund ein halbes Prozent. Bei den Einzelwerten ragten Titel von Sharp heraus mit einem Kursverlust von fünf Prozent. Der japanische Display-Hersteller kündigte eine Kapitalerhöhung an. In China standen vor allem die Aktien von Airlines unter Druck, weil sich der Yuan abschwächte und Investoren höhere Kosten für Kerosin und steigende Zinszahlungen für in Dollar ausgestellte Kredite befürchteten. Air China, China Southern Airlines und China Eastern gaben je rund neun Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.338,15 -0,8 Topix 1.728,27 -1,0 Shanghai 2.878,85 -0,4 CSI300 3.589,35 -0,5 Hang Seng 29.086,61 -0,9 Kospi 2.360,50 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 546,17 -0,8 Euro/Dollar 1,1645 Pfund/Dollar 1,3254 Dollar/Yen 109,54 Dollar/Franken 0,9883 Dollar/Yuan 6,5363 Dollar/Won 1.115,83 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHIYODA CORP +4,1 TOKAI CARBON -3,2 JGC CORPORATION +2,8 SUMCO -3,2 DAIWA SEC GROUP +2,4 ADVANTEST -3,2 KONAMI HOLDINGS +2,3 SUBARU -3,2 OJI HOLDINGS +2,0 MITSUBISHI -3,2 MOTOR (Reporter: Hideyuki Sano und Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)