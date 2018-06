MÄRKTE-Handelskonflikt drückt Stimmung an Asiens Börsen

Tokio, 26. Jun (Reuters) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und anderen großen Volkswirtschaften hat auch am Dienstag die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten belastet. Viele Investoren brachten ihr Geld in als sicher geltende Anlagen in Sicherheit. Besonders stark abwärts ging es an den chinesischen Aktienmärkten. Die Volksrepublik steht derzeit im Zentrum der Streitigkeiten: Die US-Regierung will nach Angaben von Peter Navarro, des Handelsberaters von US-Präsident Donald Trump, Einschränkungen für chinesische Investoren auf den Weg bringen. Ziel sei es, Technologien und geistiges Eigentum der USA zu schützen.

Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans gab 0,9 Prozent nach. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,5 Prozent schwächer bei 22.221 Punkten. Die Börse in Shanghai verlor 1,33 Prozent. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck.

Die zunehmend aggressive Wortwahl, die aus den USA zu hören ist, könne die Wirtschaft beeinflussen, indem sie die Stimmung der Investoren trübe und die Investitionen der Unternehmen bremse, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. “Es wird zu einem lange anhaltenden Belastungsfaktor für die Finanzmärkte, weil es unwahrscheinlich ist, dass die USA den Rückzug antreten, bis mindestens die Zwischenwahlen vorbei sind.”

Der Dollar gab nach, er kostete mit 109,42 Yen 0,3 Prozent weniger. Der Yen gilt als sicherer Hafen und profitiert häufig von weltweiten Turbulenzen. Der Euro etwas fester mit 1,1714 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9858 Franken je Dollar und 1,1549 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Shinichi Saoshiro, bearbeitet von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)