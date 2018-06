MÄRKTE-Zollstreit belastet Börsen in Asien - Besonders China unter Druck

Frankfurt/Tokio, 26. Jun (Reuters) - Börsianer in Asien haben sich am Dienstag wegen des schwelenden Handelsstreits der USA mit anderen Industrienationen nicht aus der Deckung getraut. "Die zunehmend scharfen Worte der USA dämpfen langsam die Zuversicht der Unternehmen", sagte Masahiro Ichikawa, Investmentstratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management. Bis mindestens zu den im November anstehenden Kongresswahlen werde das Zollthema die Finanzmärkte noch begleiten. Unter Druck standen vor allem die chinesischen Börsen, denn die Volksrepublik steht derzeit im Zentrum der Streitigkeiten. Die US-Regierung will nach Angaben von Peter Navarro, des Handelsberaters von US-Präsident Donald Trump, Einschränkungen für chinesische Investoren auf den Weg bringen. Ziel sei es, Technologien und geistiges Eigentum der USA zu schützen. Der CSI300 und der Leitindex in Shanghai verloren je knapp ein Prozent. Der japanische Nikkei-Index schloss unverändert bei 22.342 Zählern. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent schwächer. Vor allem Technologiewerte gerieten ins Straucheln, weil sie von den Investitionsbeschränkungen besonders betroffen wären. Taiwan Semiconductor verloren 1,6 Prozent, der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix gab 0,7 Prozent nach. Die Aktien des chinesischen Tech-Konzerns Tencent rutschten um ein halbes Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.342,00 +0,0 Topix 1.731,07 +0,2 Shanghai 2.836,63 -0,8 CSI300 3.521,69 -1,1 Hang Seng 28.855,31 -0,4 Kospi 2.353,93 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 541,38 -0,2 Euro/Dollar 1,1704 Pfund/Dollar 1,3276 Dollar/Yen 109,61 Dollar/Franken 0,9869 Dollar/Yuan 6,5501 Dollar/Won 1.114,20 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAIYO YUDEN +5,5 KONAMI HOLDINGS -3,3 KANSAI ELE PWR +4,2 FAST RETAILING -2,8 EBARA CORP +4,1 YAMATO HOLDINGS -2,8 CREDIT SAISON +3,8 SHOWA SHELL -2,8 TOKUYAMA +3,4 RECRUIT -2,8 HOLDINGS (Reporter: Shinichi Saoshiro und Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)