MÄRKTE-Handelsstreit zieht asiatische Börsen nach unten

Frankfurt/Tokio, 27. Jun (Reuters) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat Anleger in Asien am Mittwoch verunsichert. Vor allem an den Börsen in China kam es zu größeren Kursverlusten. Der Index der Börse Shanghai fiel um 1,2 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab zwei Prozent nach. Das US-Repräsentantenhaus nickte mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz ab, das schärfere Kontrollen für ausländische Investoren vorsieht. Vor allem der Zugriff chinesischer Firmen auf amerikanische Hochtechnologie-Firmen ist den USA ein Dorn im Auge. Die jüngsten US-Zolldrohungen gegen China summieren sich auf mehr als ein Drittel der chinesischen Exporte in die USA. "Wenn es dazu kommt, und wenn sich die Handelspartner der USA wehren, wäre das ein signifikanter Schock für die Weltwirtschaft, der zu steigender Inflation und geringerem Wachstum führt", sagte JPMorgan-Volkswirt David Hensley. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 22.271 Punkte. Dort machte der Anstieg des Ölpreises Aktien von Fluggesellschaften und Schiffsfahrtsunternehmen zu schaffen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.271,77 -0,3 Topix 1.731,45 +0,0 Shanghai 2.811,98 -1,1 CSI300 3.460,71 -2,0 Hang Seng 28.589,55 -1,0 Kospi 2.347,45 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 537,70 -0,6 Euro/Dollar 1,1660 Pfund/Dollar 1,3221 Dollar/Yen 109,86 Dollar/Franken 0,9906 Dollar/Yuan 6,5923 Dollar/Won 1.117,20 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA SHELL +8,5 JAPAN TOBACCO -3,9 JXTG HOLDINGS +6,4 TOKAI CARBON -3,7 OJI HOLDINGS +4,8 NIP ELEC GLASS -3,7 AEON +3,0 CANON INC -3,7 TAISEI CORP +2,7 BRIDGESTONE -3,7 CORP (Reporter: Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)