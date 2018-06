MÄRKTE-Stimmung an asiatischen Börsen bleibt gedrückt

Frankfurt/Tokio, 28. Jun (Reuters) - Sorgen vor einer Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Donnerstag an den asiatischen Börsen erneut die Stimmung getrübt. Die Anleger blieben in der Defensive und verfolgten die Entwicklung des Disputs, sagt Marktstratege Shogo Maekawa von JPMorgan Asset Management. Der Nikkei-Index in Tokio trat mit 22.270 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,3 Prozent auf 1727 Zähler. Vor allem Einzelhandelstitel und Pharmawerte standen auf den Verkaufszetteln. Am chinesischen Aktienmarkt gab der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen 0,7 Prozent ab. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erklärt, er verzichte im Streit über unfaire Investmentpraktiken Chinas auf gezielte Abwehrmaßnahmen gegen die Übernahme von US-Technologie. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte aber später dem Sender Fox, Trumps Erklärung bedeute keine abgeschwächte Position gegenüber China. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.270,39 +0,0 Topix 1.727,00 -0,3 Shanghai 2.798,56 -0,5 CSI300 3.436,33 -0,7 Hang Seng 28.372,27 +0,1 Kospi 2.316,51 -1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 530,84 -0,6 Euro/Dollar 1,1548 Pfund/Dollar 1,3081 Dollar/Yen 110,25 Dollar/Franken 0,9977 Dollar/Yuan 6,6130 Dollar/Won 1.122,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA DENKO +4,8 SHOWA SHELL -3,8 TOKAI CARBON +3,0 J.FRONT -3,2 RETAILIN SCREEN HOLDINGS +3,0 DAINPN SUMI -3,2 PHAR PACIFIC METALS +2,9 OTSUKA HOLDINGS -3,2 JGC CORPORATION +2,9 DAIICHI SANKYO -3,2 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)