MÄRKTE-Aufatmen an Börsen in China - Stimmung in Japan verhalten

Shanghai/Frankfurt, 29. Jun (Reuters) - Anleger in Asien haben die Sorge vor einem schwächeren Wirtschaftswachstum in Folge des globalen Handelskonflikts am Freitag hinten angestellt und wieder bei Aktien zugegriffen. Vor allem an den Börsen in Shanghai und Hongkong sorgte eine weitere Marktöffnung Chinas für eine Erleichterungsrally. Die Volksrepublik lockerte Beschränkungen für ausländische Investoren unter anderem im Bankensektor, in der Auto- und der Schwerindustrie. Analysten warnten aber vor zu viel Euphorie. Dieser Schritt sei nicht ausreichend, um die derzeitigen Handelsstreitigkeiten mit den USA abzuschwächen, sagte Analyst Sun Hung Kai vom Brokerhaus Everbright. Die Leitindizes in China und Hongkong legten jeweils rund zwei Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außer Japan notierte gut ein Prozent fester. In Japan dominierte allerdings die Sorge vor dem Handelskonflikt das Börsengeschehen, der Nikkei schloss 0,2 Prozent fester bei 22.304 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte ebenfalls 0,2 Prozent zu auf 1730 Zähler. Einer der größten Gewinner an der Börse in Tokio waren die Aktien von Sharp mit einem Kursplus von 15,2 Prozent. Der japanische Elektronik-Konzern sagte den geplanten Verkauf neuer Aktien im Volumen von zwei Milliarden Dollar ab und nannte als Grund die durch den Handelsstreit zwischen den USA und China ausgelösten Schwankungen an der Börse. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.304,51 +0,2 Topix 1.730,89 +0,2 Shanghai 2.846,52 +2,1 CSI300 3.509,19 +2,5 Hang Seng 28.921,98 +1,5 Kospi 2.326,45 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 538,56 +1,4 Euro/Dollar 1,1638 Pfund/Dollar 1,3114 Dollar/Yen 110,67 Dollar/Franken 0,9941 Dollar/Yuan 6,6065 Dollar/Won 1.113,03 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RAKUTEN +6,0 SCREEN HOLDINGS -8,2 HITACHI CONST +3,8 FAMILYMART UNY -4,0 H NIP ELEC GLASS +3,5 TOTO -4,0 TAKEDA PHARM +3,4 SUMITOMO RE&DEV -4,0 YAMAHA MOTOR +2,5 NIPPON EXPRESS -4,0