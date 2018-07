MÄRKTE-Handelsstreit drückt Stimmung an Börsen in Asien

Frankfurt/Tokio, 02. Jul (Reuters) - Die Angst vor einem Konjunktureinbruch infolge des globalen Handelsstreits hat am Montag die Börsen in Asien belastet. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 2,2 Prozent schwächer bei 21.811 Punkten. Die Aktienmärkte in China rutschten um rund drei Prozent ab. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans sank 0,7 Prozent. "Das Schlüsselrisiko für den Markt besteht nicht darin, dass (US-Präsident Donald) Trump seine Handelsdrohungen tatsächlich umsetzt, sondern vielmehr dass eine lang andauernde Phase der Unsicherheit im Handel die wirtschaftliche Aktivität belastet", schrieben die Analysten von JPMorgan in einem Börsenkommentar. Besonders in China machen sich Anleger Sorgen wegen des Handelsstreits mit den USA. Der Einkaufsmanager für die dortige Industrie ging im Juni zurück. Am 6. Juli treten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.811,93 -2,2 Topix 1.695,29 -2,1 Shanghai 2.772,41 -2,6 CSI300 3.401,71 -3,1 Hang Seng Kein Handel Kospi 2.271,54 -2,4 MSCI-Index Asien ex Japan 535,26 -0,7 Euro/Dollar 1,1643 Pfund/Dollar 1,3165 Dollar/Yen 110,74 Dollar/Franken 0,9921 Dollar/Yuan 6,6508 Dollar/Won 1.118,89 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAIYO YUDEN +5,0 SHISEIDO -6,3 FUJITSU LTD +2,3 KIKKOMAN CORP -6,3 SKY PRFCT JSAT +1,9 AEON -6,3 H SCREEN HOLDINGS +1,0 MARUI GROUP -6,3 TOKIO MARINE +0,9 FURUKAWA -6,3 HLD (Reporter: Wayne Cole, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)