MÄRKTE-Handelstreit belastet Börsen in Asien - Yuan unter Druck

Tokio/Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - An den Börsen in Asien bleibt der Handelskonflikt mit den USA das beherrschende Thema. Vor allem in China ging es am Dienstag bergab. Der CSI300 verlor rund ein halbes Prozent, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten gefallen war. Der Leitindex in Hongkong rutschte um rund zwei Prozent nach unten. In Japan schloss der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei 0,1 Prozent tiefer bei 21.785 Zähler. "Noch ist nicht ganz klar, welchen Schaden der Handelsstreit in der Weltwirtschaft anrichten wird. Aber sicher ist schon jetzt, dass er die chinesischen Firmen hart treffen wird", sagte Analyst Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. Am Freitag treten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft. Schon seit Tagen sind die Börsen deswegen stark verunsichert. Die chinesischen Staatsmedien riefen angesichts dessen zur Ruhe auf. Die Talfahrt an den Börsen sei eine "irrationale Überreaktion". Die höheren Zölle der USA seien lange erwartet worden und die Firmen in China seien darauf vorbereitet. Auch die chinesische Währung Yuan leidet unter der Sorge vor einem Abflauen der Konjunktur in der Volksrepublik. Der Dollar verteuerte sich auf 6,7204 Yuan und kostete so viel wie seit einem Jahr nicht mehr. Seit Mitte Juni hat die auch als Renmimbi bekannte Währung rund vier Prozent abgewertet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.785,54 -0,1 Topix 1.692,80 -0,2 Shanghai 2.779,46 +0,1 CSI300 3.400,52 -0,2 Hang Seng 28.397,36 -1,9 Kospi 2.276,83 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 532,24 -0,5 Euro/Dollar 1,1645 Pfund/Dollar 1,3148 Dollar/Yen 110,99 Dollar/Franken 0,9939 Dollar/Yuan 6,6977 Dollar/Won 1.117,99 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CASIO COMPUTER +3,0 MITSUI MIN & -5,1 SML FUJITSU LTD +3,0 SKY PRFCT JSAT -3,7 H MINEBEA MITSUMI +2,7 FURUKAWA ELEC -3,7 KUBOTA CORP +2,5 YAMAHA CORP -3,7 TDK CORPORATION +2,4 KONAMI HOLDINGS -3,7 (Reporter: Tomo Uetake und Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)