MÄRKTE-Handelsstreit lastet auf asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 04. Jul (Reuters) - Die Angst vor einem Handelskrieg mit den USA setzt den asiatischen Börsen zunehmend zu. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 21.717 Punkte nach. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans fiel um 0,4 Prozent. Am Freitag treten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft. "Das ist der entscheidende Tag, aber der Handelskonflikt wird an den Märkten auch danach Thema bleiben, da es unwahrscheinlich ist, dass sich die Lage vor den Zwischenwahlen im November beruhigen wird", sagte Analyst Yutaka Miura vom Handelshaus Mizuho Securities. Im Technologiesektor gerieten vor allem Chipwerte unter Druck. Für Verunsicherung sorgte, dass ein chinesisches Gericht dem amerikanischen Halbleiterhersteller Micron offenbar den Verkauf von 26 Chip-Produkten in der Volksrepublik untersagt. An den chinesischen Börsen lag der Index der Börse Shanghai rund ein Prozent im Minus. Anleger macht die seit Wochen fortschreitende Abwertung der Landeswährung Yuan=> Währung zunehmend nervös. Am Devisenmarkt stabilisierte sich Yuan am Mittwoch. Seit Mitte Juni hat die auch als Renmimbi bekannte Währung rund vier Prozent abgewertet. Händlern zufolge versuchen größere Staatsbanken dem Verfall mit Stützungskäufen gegenzusteuern. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.717,04 -0,3 Topix 1.693,25 +0,0 Shanghai 2.756,96 -1,1 CSI300 3.364,21 -1,3 Hang Seng 28.157,38 -1,4 Kospi 2.269,14 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 530,98 -0,4 Euro/Dollar 1,1673 Pfund/Dollar 1,3212 Dollar/Yen 110,34 Dollar/Franken 0,9908 Dollar/Yuan 6,6081 Dollar/Won 1.114,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHISEIDO +4,1 YASKAWA ELEC -5,8 SKY PRFCT JSAT +3,3 TDK CORPORATION -5,2 H SHIMIZU CORP +3,1 SUMCO -5,2 KEIO +3,1 TOKYO ELECTRON -5,2 KAO CORPORATION +3,0 ADVANTEST -5,2 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)