MÄRKTE-Asiens Börsen wenig verändert - "Keine klare Richtung"

Tokio, 05. Jul (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wenig verändert eröffnet. “Die Märkte haben keine klare Richtung”, sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio. Grund dafür sei der Feiertag in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen blieben und dadurch Impulse fehlten. In den vergangenen Tagen standen die asiatischen Börsen unter Druck, da an diesem Freitag US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft treten sollen, was die Sorge vor einem Handelskrieg nährt.

Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans fiel im frühen Geschäft um 0,1 Prozent. Der Index der Börse Shanghai büßte ebenfalls 0,1 Prozent ein, in Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,2 Prozent nach.

Der Yen notierte weitgehend stabil, ein Dollar kostete 110,420 Yen. Der Euro legte leicht auf 1,1662 Dollar zu. (Reporter: Shinichi Saoshiro, geschrieben von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)