MÄRKTE-Zollpläne schlagen Anleger in Asien in die Flucht

Frankfurt/Tokio, 05. Jul (Reuters) - Einen Tag vor dem Showdown im Zollstreit zwischen USA und China haben Anleger an den asiatischen Börsen den Rückzug angetreten. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 21.546 Punkte nach. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent. "Es gibt so viel Unsicherheit, in welche Richtung es bei dem Handelsthema gehen wird", betonte Stratege Isao Kubo vom Vermögensverwalter Nissay Asset Management. China droht für Freitag höhere Zölle auf US-Güter an. Dies wäre Beobachtern zufolge eine Art Vergeltungsschlag, denn US-Präsident Trump hat seinerseits bereits für Freitag Zölle auf Güter aus dem Reich der Mitte im Wert von 34 Milliarden Dollar angekündigt. Vor allem Finanzwerte flogen aus den Depots. Im Einzelhandelssektor drückten Kursverluste der japanischen Fast Retailing in Höhe von 2,5 Prozent auf die Stimmung. Das Nikkei-Schwergewicht hatte nach enttäuschenden Verkaufszahlen für Juni bereits am Vortag 2,2 Prozent nachgegeben. In China büßte der Index der Börse Shanghai 0,9 Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.546,99 -0,8 Topix 1.676,20 -1,0 Shanghai 2.738,69 -0,7 CSI300 3.344,28 -0,6 Hang Seng 27.998,06 -0,9 Kospi 2.258,73 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 528,55 -0,5 Euro/Dollar 1,1693 Pfund/Dollar 1,3231 Dollar/Yen 110,60 Dollar/Franken 0,9917 Dollar/Yuan 6,6414 Dollar/Won 1.117,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YAMAHA CORP +1,7 SHISEIDO -5,0 DAIICHI SANKYO +1,6 PACIFIC METALS -4,5 NIPPON KAYAKU +1,4 TAIYO YUDEN -4,5 RECRUIT +1,2 MITSUI MIN & -4,5 HOLDINGS SML KOMATSU +1,0 TOHO ZINC -4,5 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)