MÄRKTE-Berg- und Talfahrt an China-Börsen - Showdown im Handelsstreit

Shanghai/Tokio, 06. Jul (Reuters) - Der Handelskonflikt zwischen China und den USA hat die Börsen in Asien zum Wochenschluss kräftig durcheinander gewirbelt. Seit diesem Freitag gelten auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar höhere Abgaben für die Einfuhr in die USA. Die Regierung in Peking reagierte mit Gegenzöllen. "Man kann das mit einem Boxspiel vergleichen, in dem jetzt die erste Runde eingeläutet wurde", sagte Investmentstratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Ein Handelskrieg sei nun Realität geworden. US-Präsident Donald Trump werde nicht lockerlassen. Dieser hatte erklärt, sollte China Gegenzölle auferlegen, werde die USA Abgaben auf weitere chinesische Waren verlangen. Allerdings bestehe die Hoffnung, dass im Konflikt mit China der große Knall in letzter Minute abgewendet werden könne, sagte Investmentanalyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg. Das Barometer der Börse in Shanghai rutschte zunächst um bis zu 1,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren ab, berappelte sich aber wieder und notierte knapp ein Prozent fester. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte ein Prozent zu und machte Verluste aus dem frühen Handel wett. In Tokio schloss der Nikkei 1,1 Prozent fester bei 21.788 Zählern. Gefragt waren vor allem die Anteilscheine von Autobauern, nachdem US-Präsident Donald Trump den europäischen Herstellern Verhandlungsbereitschaft bei den angedrohten Auto-Zöllen signalisierte. Die Titel von Toyota stiegen um 1,1 Prozent, Honda legten 1,4 Prozent zu und die in Seoul gelisteten Aktien von Hyundai stiegen um 2,9 Prozent. Die im Nikkei notierten Eisai-Titel schossen um 19,5 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern, der mit dem US-Unternehmen Biogen zusammenarbeitet, erzielte einen Studienerfolg mit einem Mittel gegen Alzheimer. Unter die Räder kamen die Aktien von Samsung nach einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal. Die Aktien des südkoreanischen Elektronikkonzerns verloren in der Spitze knapp drei Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.788,14 +1,1 Topix 1.691,54 +0,9 Shanghai 2.752,54 +0,7 CSI300 3.374,21 +1,0 Hang Seng 28.404,66 +0,8 Kospi 2.276,68 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 532,65 +0,5 Euro/Dollar 1,1703 Pfund/Dollar 1,3227 Dollar/Yen 110,67 Dollar/Franken 0,9925 Dollar/Yuan 6,6490 Dollar/Won 1.115,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % EISAI +19,5 JGC CORPORATION -2,4 TDK CORPORATION +5,2 SHOWA SHELL -2,3 TOKAI CARBON +5,1 TOHO -2,3 SOJITZ +3,9 CHIYODA CORP -2,3 MITSUBISHI +3,8 NIPPON EXPRESS -2,3 MOTOR (Reporter: Andrew Galbraith, Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger