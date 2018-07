MÄRKTE-Asiatische Börsen nach US-Jobdaten im Aufwind

Tokio, 09. Jul (Reuters) - Die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten haben den asiatischen Markt am Montag beflügelt. Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte gewann 1,2 Prozent auf 22.052 Zähler, der breiter gefasste Topix legte ebenfalls 1,2 Prozent zu. Im Juni wurden in den USA 213.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die am Freitag veröffentlichten Daten hatten bereits die Wall Street angeschoben. Auch an der chinesischen Börse ging es trotz des Showdowns im Handelsstreit mit den USA am Montag nach oben. Der Shanghai-Composite rückte um zwei Prozent vor. Im Tagesverlauf kommen die Spitzen der deutschen und chinesischen Regierung in Berlin zusammen, um inmitten des weltweiten Handelskonflikts die Voraussetzungen für einen Ausbau der engen Wirtschaftsbeziehungen zu schaffen. Unter den Einzelwerten an der Tokioter Börse sorgten vor allem Eisai für Gesprächsstoff. Die Titel schossen um 16,3 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern, der mit dem US-Unternehmen Biogen zusammenarbeitet, erzielte einen Studienerfolg mit einem Mittel gegen Alzheimer. Etliche Broker stuften die Aktie daraufhin auf "kaufen" hoch. Die Anteilsscheine von Panasonic gaben dagegen um 0,5 Prozent nach. Der Elektronikkonzern hatte mitgeteilt, dass ein Werk wegen des Unwetters im Westen Japans nicht zu erreichen sei. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.052,18 +1,2 Topix 1.711,79 +1,2 Shanghai 2.799,75 +1,9 CSI300 3.440,61 +2,2 Hang Seng 28.772,94 +1,6 Kospi 2.285,96 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 540,18 +1,3 Euro/Dollar 1,1767 Pfund/Dollar 1,3306 Dollar/Yen 110,42 Dollar/Franken 0,9875 Dollar/Yuan 6,6215 Dollar/Won 1.111,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % EISAI +16, NISSAN MOTOR CO -4,6 3 TAIYO YUDEN +8,5 OTSUKA HOLDINGS -3,7 FUJITSU LTD +5,0 TOKAI CARBON -3,7 SONY CORP +4,4 HITACHI CONST -3,7 TDK CORPORATION +4,2 MITSUBISHI -3,7 MOTOR (Reporterin: Ayai Tomisawa, Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)