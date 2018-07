MÄRKTE-Kauflaune an der Wall Street schiebt Tokioter Börse an

Tokio, 10. Jul (Reuters) - Die Kursgewinne an der Wall Street haben die Börse in Japan am Dienstag angeschoben. Der Nikkei-Index legte 0,7 Prozent auf 22.196 Zähler zu, der breiter gefasste Topix gewann 0,3 Prozent. Die US-Anleger hatten am Montag in Erwartung starker Quartalsberichte bei Aktien zugegriffen - der Dow-Jones-Index ging 1,3 Prozent fester aus dem Handel.Der Optimismus drängte sogar den amerikanisch-chinesischen Zollstreit in den Hintergrund, der sich zuletzt mit Zöllen und Gegenmaßnahmen hochgeschaukelt hatte. Es bestehe die Hoffnung, dass sich der Handelskonflikt nicht weiter verschärfe, sagte Chihiro Ohta von SMBC Nikko Securities. Unter den Einzelwerten ragten Yahoo Japan heraus, die sich um mehr als elf Prozent verteuerten. Der Technologiekonzern SoftBank stockt seine Beteiligung an dem Internetdienstleister auf. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.196,89 +0,7 Topix 1.716,13 +0,3 Shanghai 2.808,04 -0,3 CSI300 3.445,96 -0,4 Hang Seng 28.715,82 +0,1 Kospi 2.293,45 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 539,86 -0,1 Euro/Dollar 1,1735 Pfund/Dollar 1,3228 Dollar/Yen 111,11 Dollar/Franken 0,9922 Dollar/Yuan 6,6130 Dollar/Won 1.116,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YAHOO JAPAN +11, DAINPN SUMI -4,1 4 PHAR SHOWA SHELL +9,7 KANSAI ELE PWR -3,4 YASKAWA ELEC +6,4 CHUBU ELEC PWR -3,4 RAKUTEN +4,9 KEIO -3,4 CHIYODA CORP +4,2 MARUHA NICHIRO -3,4 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)