MÄRKTE-US-Zollpläne setzen Asien-Börsen zu - Ausverkauf in China

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - An den asiatischen Börsen haben Anleger wegen der neuen US-Zolldrohung im Handelsstreit mit China am Mittwoch das Weite gesucht. In Tokio ging der Nikkei-Index 1,2 Prozent in die Knie auf 21.932 Punkte. Vor allem Aktien aus den Bereichen Schifffahrt und Maschinenbau gerieten unter Druck. An den China-Börse lagen der Shanghai-Composite sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen jeweils 2,6 Prozent im Minus. US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit China den Druck und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle erlassen. China bezeichnete die Pläne als absolut inakzeptabel. In Asien steht nun die Angst vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums im Fokus der Investoren. "Wenn die USA nachlegen, dann braucht China verschiedene Instrumente um gegenzusteuern, und es wäre klug, sich gegen Abwärtsrisiken beim Wachstum abzusichern", sagte Marktstrategin Frances Cheung vom Handelshaus Westpac. Sollten die USA ihre angedrohten Zölle im geplanten Umfang umsetzen, würde das bedeuten, dass rund die Hälfte der in die USA ausgeführten chinesischen Güter davon betroffen sei, betonte Ökonom Rajiv Biswas vom Broker IHS Markit. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.932,21 -1,2 Topix 1.701,88 -0,8 Shanghai 2.762,19 -2,3 CSI300 3.389,54 -2,3 Hang Seng 28.214,07 -1,6 Kospi 2.281,32 -0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 534,28 -1,1 Euro/Dollar 1,1736 Pfund/Dollar 1,3268 Dollar/Yen 111,02 Dollar/Franken 0,9912 Dollar/Yuan 6,6570 Dollar/Won 1.119,80 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA SHELL +7,9 YAHOO JAPAN -6,5 DAINPN SUMI +3,4 JTEKT -6,1 PHAR SUMITOMO OSAKA +2,1 EISAI -6,1 OTSUKA HOLDINGS +1,6 RECRUIT -6,1 HOLDINGS MITSUI E&S HLDG +1,5 MITSUB -6,1 LOGISTICS (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)