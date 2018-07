MÄRKTE-Asiatische Börsen erholen sich von Zoll-Schock

Frankfurt/Tokio, 12. Jul (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag wieder zurückgetraut. "Der Markt hat die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit verdaut und startet nun einen Erholungsversuch", sagte Stratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management. Investoren hofften auf eine Entspannung durch Verhandlungserfolge in dem Zollstreit zwischen den USA und China. Die USA verschärften zuletzt ihren Handelskonflikt mit der Volksrepublik und kündigten zusätzliche Zölle auf Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar an. Unterstützung in Tokio lieferte ein schwächerer Yen. Der Nikkei-Index legte 1,2 Prozent auf 22.187 Punkte zu, der breiter aufgestellte Topix rückte um 0,5 Prozent vor. Konjunkturdaten aus den USA hatten darauf hingedeutet, dass die dortige Notenbank die Zinsen wohl noch zweimal in diesem Jahr erhöhen wird. Bei den Einzelwerten waren Nahrungsmittelhersteller, Pharmakonzerne und Versorger gefragt. Aktien des Sojasoßenanbieters Kikkoman legten 3,5 Prozent zu. In China kletterten der Shanghai-Index sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um zwei Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.187,96 +1,2 Topix 1.709,68 +0,5 Shanghai 2.841,84 +2,3 CSI300 3.489,62 +2,4 Hang Seng 28.583,08 +1,0 Kospi 2.290,12 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 537,28 +0,5 Euro/Dollar 1,1674 Pfund/Dollar 1,3203 Dollar/Yen 112,25 Dollar/Franken 0,9957 Dollar/Yuan 6,6930 Dollar/Won 1.126,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % EISAI +8,0 PACIFIC METALS -3,9 SOFTBANK GROUP +6,4 CHIYODA CORP -3,7 DAINPN SUMI +4,5 JXTG HOLDINGS -3,7 PHAR FAST RETAILING +3,8 INPEX -3,7 KIKKOMAN CORP +3,5 JGC CORPORATION -3,7 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)