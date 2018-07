MÄRKTE-Asiatische Börsen vor Firmenbilanzen überwiegend fester

Frankfurt/Tokio, 13. Jul (Reuters) - Die Hoffnung auf eine starke Bilanzsaison hat Anleger an den asiatischen Börsen am Freitag ermuntert. In Tokio kletterte der Nikkei-Index gestützt von einem schwächeren Yen um 1,9 Prozent auf 22.597 Punkte, während der breiter aufgestellte Topix um 1,2 Prozent vorrückte. Unterstützung lieferten auch Konjunkturdaten aus China. Trotz des Handelsstreits mit den USA sind die chinesischen Exporte im Juni überraschend stark gestiegen. In Dollar gerechnet betrug der Zuwachs 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Thema Handelsstreit ist dennoch alles andere als abgehakt. China wirft den USA im Handelsstreit Kriegstreiberei vor. Die Volksrepublik und die USA hätten Gespräche geführt und diese seien gut vorangekommen, doch die Regierung in Washington habe das ignoriert und einen Handelskrieg angezettelt, sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen. Der Shanghai-Index lag 0,3 Prozent schwächer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.597,35 +1,9 Topix 1.730,07 +1,2 Shanghai 2.828,56 -0,3 CSI300 3.489,67 +0,3 Hang Seng 28.573,85 +0,3 Kospi 2.310,07 +1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 540,57 +0,6 Euro/Dollar 1,1651 Pfund/Dollar 1,3161 Dollar/Yen 112,56 Dollar/Franken 1,0027 Dollar/Yuan 6,6654 Dollar/Won 1.124,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +7,3 CONCORDIA FG -8,5 FAST RETAILING +7,0 YASKAWA ELEC -4,0 RECRUIT +5,0 FAMILYMART UNY -4,0 HOLDINGS H YAMATO HOLDINGS +4,3 DAINPN SUMI -4,0 PHAR SHISEIDO +3,8 CHIBA BANK -4,0 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)