MÄRKTE-Schwache Konjunkturdaten belasten Chinas Börse

Frankfurt/Tokio, 16. Jul (Reuters) - Wegen eines enttäuschenden Wirtschaftswachstums in China ziehen sich Anleger aus den dortigen Aktien zurück. Die Börse Shanghai verlor am Montag 0,8 Prozent. Die japanischen Märkte blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Der Anstieg der chinesischen Industrieproduktion verlangsamte sich im Juni auf sechs von 6,8 Prozent im Vormonat. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von 6,5 Prozent gerechnet. Die Konjunktur der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft sei aber weiterhin robust, betonte Jim McCafferty, Chef-Analyst für Asien beim Finanzkonzern Nomura. Schließlich sei eine Verlangsamung nach den enormen Wachstumsraten der vergangenen Jahre absehbar. Offenbar mache der Handelsstreit mit den USA viele China-Anleger nervös. Gegen den Trend schossen die in Hongkong notierten Aktien von ZTE gut 15 Prozent in die Höhe. Die USA hatten das Embargo gegen den chinesischen Smartphone-Produzenten aufgehoben. Im April hatten die USA Strafmaßnahmen gegen ZTE verhängt, weil das Unternehmen gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen verstoßen haben soll. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.809,61 -0,8 CSI300 3.464,66 -0,8 Hang Seng 28.437,83 -0,3 Kospi 2.303,01 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 537,55 -0,5 Euro/Dollar 1,1696 Pfund/Dollar 1,3239 Dollar/Yen 112,41 Dollar/Franken 1,0012 Dollar/Yuan 6,6884 Dollar/Won 1.128,90 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)