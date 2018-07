MÄRKTE-Japans Börse im Aufwind - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 17. Jul (Reuters) - Nach dem verlängerten Wochenende in Japan steigen die dortigen Anleger wieder in den Tokioter Aktienmarkt ein. Der Nikkei-Index stieg am Dienstag um 0,4 Prozent auf 22.697,36 Punkte. Dank der aktuellen Schwäche des Yen, der japanische Waren auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht, könnte der Leitindex die 23.000er Marke angreifen, sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa Securities. Wegen der anhaltenden Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur beim wichtigen Handelspartner China scheuten Anleger allerdings Käufe in großem Stil. In den vergangenen Tagen stieg der Kurs des Dollar um etwa zwei Prozent auf 112,39 Yen. Zu den größten Gewinnern am japanischen Aktienmarkt zählte Nintendo mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Der Videospiele-Entwickler Colopl will "Shoironeko Project" für die Nintendo-Konsole Switch anbieten. Dies schüre die Hoffnung, dass sich die beiden Firmen in ihrem milliardenschweren Patentstreit außergerichtlich einigen werden, sagte Makoto Kikuchi, Chef des Vermögensverwalters Myojo. Colopl-Aktien gewannen 2,6 Prozent. Am chinesischen Aktienmarkt belastete erneut der Handelsstreit mit den USA die Stimmung, schrieben die Analysten des Brokerhauses Boci in einem Kommentar. Der Leitindex der Börse Shanghai büßte 1,1 Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.697,36 +0,4 Topix 1.745,05 +0,9 Shanghai 2.786,21 -1,0 CSI300 3.435,39 -1,1 Hang Seng 28.194,17 -1,2 Kospi 2.298,55 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 535,84 -0,4 Euro/Dollar 1,1730 Pfund/Dollar 1,3253 Dollar/Yen 112,33 Dollar/Franken 0,9953 Dollar/Yuan 6,6805 Dollar/Won 1.123,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKUYAMA +4,1 YASKAWA ELEC -7,3 KEIO +3,8 TOHO -4,7 SUZUKI MOTOR +3,8 OKUMA -4,7 YAMATO HOLDINGS +3,6 FANUC LTD -4,7 SKY PRFCT JSAT +3,4 SHOWA SHELL -4,7 H (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)