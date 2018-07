MÄRKTE-Schwacher Yen gibt Japans Börse Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 18. Jul (Reuters) - In der Hoffnung auf wachsende Exporte japanischer Unternehmen greifen Anleger bei den dortigen Aktien zu. Der Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 22.794,19 Punkte. Genährt wurden die Spekulationen von der aktuellen Schwäche des Yen, die Waren japanischer Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht. Ein Dollar war mit 113,07 Yen zeitweise so teuer wie zuletzt vor sechs Monaten. Die US-Währung erhielt von den optimistischen Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell Auftrieb, die als Signal für weitere US-Zinserhöhungen gewertet wurden. Vor diesem Hintergrund legten die Aktien der Autobauer Toyota und Mazda sowie des Unterhaltungselektronik-Anbieters Panasonic bis zu 1,4 Prozent zu. Die Börse Shanghai bröckelte dagegen um 0,2 Prozent ab. Hier lastete Börsianern zufolge der schwelende Handelsstreit mit den USA auf der Stimmung. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.794,19 +0,4 Topix 1.751,21 +0,4 Shanghai 2.791,67 -0,2 CSI300 3.436,30 -0,4 Hang Seng 28.077,79 -0,4 Kospi 2.289,76 -0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 535,39 -0,1 Euro/Dollar 1,1626 Pfund/Dollar 1,3086 Dollar/Yen 113,03 Dollar/Franken 1,0024 Dollar/Yuan 6,7125 Dollar/Won 1.132,00 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAIYO YUDEN +3,1 TOKYO DOME CORP -3,9 DAINPN SUMI +3,1 JAPAN TOBACCO -3,6 PHAR YAMAHA MOTOR +2,9 TOKAI CARBON -3,6 DAIICHI SANKYO +2,8 DENTSU -3,6 YASKAWA ELEC +2,5 KYOWA HAKKO KRN -3,6 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)