MÄRKTE-Handelsstreit schlägt Asien-Anlegern auf den Magen

Frankfurt/Tokio, 19. Jul (Reuters) - Die anfängliche Kauflaune der Asien-Anleger ist am Donnerstag schnell verpufft. Der Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent im Minus bei 22.764,68 Punkten und die Börse Shanghai büßte 0,5 Prozent auf 2772,70 Zähler ein. Die jüngsten US-Firmenbilanzen seien zwar ermutigend, der zunehmende Protektionismus in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen verhindere aber weitere Kursgewinne, sagte Yasuo Sakuma, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Libra. "Die Furcht vor einem Handelskrieg wird nicht über Nacht verschwinden." Es bestehe das Risiko einer Eskalation sowohl zwischen den USA und China als auch zwischen den USA und Europa. Gegen den Trend legten Ölwerte wie Showa Shell, Cosmo, Inpex und Idemitsu Kosan bis zu vier Prozent zu. Letztere markierten mit 5050 Yen sogar ein Rekordhoch. Dem Wirtschaftsblatt "Nikkei" zufolge wollen japanische Firmen nach US-Drohungen kein iranisches Öl mehr kaufen. Dies schürte Börsianern zufolge Spekulationen auf steigende Energiepreise. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.764,68 -0,1 Topix 1.749,59 -0,1 Shanghai 2.771,83 -0,6 CSI300 3.427,16 -0,1 Hang Seng 28.046,88 -0,3 Kospi 2.284,22 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 535,33 -0,1 Euro/Dollar 1,1625 Pfund/Dollar 1,3046 Dollar/Yen 112,85 Dollar/Franken 0,9998 Dollar/Yuan 6,7447 Dollar/Won 1.132,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SCREEN HOLDINGS +4,0 SHISEIDO -4,8 SHOWA SHELL +3,8 NIPPON PAPER -3,2 IND MINEBEA MITSUMI +3,6 MEIJI HOLDINGS -3,2 MITSUBISHI ELEC +3,6 TERUMO CORP -3,2 ADVANTEST +3,4 KIKKOMAN CORP -3,2 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)