MÄRKTE-Börse Tokio im Minus - Shanghai im Plus

Frankfurt/Tokio, 20. Jul (Reuters) - Der anhaltende Handelsstreit mit den USA macht Asien-Anleger nervös. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 0,3 Prozent auf 22.697,88 Punkte. Zu den größten Verlierern zählten die Stahlwerte. Für Stahl und Aluminium gelten bereits Strafzölle in den USA. Die Aktien von Kobe Steel verloren 2,3 Prozent. Sie litten zusätzlich unter einer Anklage wegen der Manipulation von Daten zu Festigkeit und Haltbarkeit von Aluminium-, Kupfer- und Stahlprodukten. Die Börse Shanghai erholte sich dagegen von ihren anfänglichen Verlusten und gewann 2,2 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.697,88 -0,3 Topix 1.744,98 -0,3 Shanghai 2.832,93 +2,2 CSI300 3.498,40 +2,0 Hang Seng 28.191,40 +0,6 Kospi 2.290,25 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 536,59 +0,6 Euro/Dollar 1,1660 Pfund/Dollar 1,3019 Dollar/Yen 112,35 Dollar/Franken 0,9987 Dollar/Yuan 6,7736 Dollar/Won 1.133,30 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DAIICHI SANKYO +2,8 DENTSU -6,8 KONAMI HOLDINGS +2,5 SUMCO -4,1 KIRIN HOLDINGS +2,1 TOHO ZINC -4,1 CONCORDIA FG +1,7 FURUKAWA -4,1 CHUBU ELEC PWR +1,5 ADVANTEST -4,1 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)