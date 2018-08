MÄRKTE-Handelsstreit hat Asien-Börsen im Griff - Nikkei im Minus

Frankfurt/Tokio, 20. Aug (Reuters) - Die Sorgen von Anlegern über die Folgen des Handelsstreits zwischen China und den USA haben die Aktienmärkte in Asien auf Trab gehalten. Der japanische Leitindex Nikkei ging am Montag mit einem Verlust von 0,3 Prozent bei 22.199 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,3 Prozent nach. An den Börsen in Shanghai und Peking schwankten die Kurse auf und ab, zuletzt notierten sie leicht im Plus. "Es gibt die Hoffnung, dass der Handelsstreit mit den USA bald gelöst ist, aber gleichzeitig mag so richtig kein Investor daran glauben", sagte Marktanalyst Yutaka Miura vom Brokerhaus Mizuho Securities. Gegen Ende vergangener Woche kündigte China an, eine Delegation werde Ende des Monats auf Einladung der Regierung in Washington in die USA fliegen, um einen neuen Anlauf zur Lösung des Streits über höhere Zölle zu nehmen. Die beiden Wirtschaftsmächte haben schon mehrfach versucht, den Konflikt im Dialog zu lösen, waren dabei aber nicht entscheidend vorangekommen. Unter Druck an den asiatischen Börsen standen vor allem Chipwerte, aber auch Titel anderer exportorientierter Firmen lagen im Minus. So büßten Toyota-Papiere 0,6 Prozent an Wert ein. Die Titel des Wafer-Hersteller Sumco verloren 4,9 Prozent, die Papiere des Elektronikkonzerns Tokyo Electron gaben gut ein Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.199,00 -0,3 Topix 1.692,15 -0,3 Shanghai 2.683,13 +0,5 CSI300 3.248,82 +0,6 Hang Seng 27.503,58 +1,1 Kospi 2.248,19 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 525,55 +0,7 Euro/Dollar 1,1417 Pfund/Dollar 1,2735 Dollar/Yen 110,57 Dollar/Franken 0,9945 Dollar/Yuan 6,8530 Dollar/Won 1.122,20 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % PIONEER +4,1 FAMILYMART UNY -11,3 H TAIYO YUDEN +3,2 MITSUI MIN & -4,9 SML TAISEI CORP +2,6 SUMCO -4,9 NIPPON PAPER +2,4 NIKON CORP -4,9 IND KIKKOMAN CORP +2,1 TOKUYAMA -4,9 (Reporter: Wayne Cole, Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)