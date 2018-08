MÄRKTE-Anleger setzten auf Ende von Zollstreit - China-Börsen im Plus

Frankfurt/Tokio, 21. Aug (Reuters) - Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA haben am Dienstag den Börsen in Asien Auftrieb verliehen. Die chinesischen Leitindizes in Shenzen und Shanghai verzeichneten Gewinne von bis zu zwei Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte um 0,7 Prozent zu, auch in Südkorea waren Aktien bei Investoren wieder gefragt. Angetrieben wurden die Börsen von Spekulationen, dass die bevorstehenden Gesprächen zwischen einer chinesischen und einer amerikanischen Delegation Fortschritte im Zollstreit bringen. "Solange an dieser Front miteinander gesprochen wird, sind das gute Nachrichten für den Markt", sagte Tai Hui, Aktienstratege beim Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management. US-Präsident Donald Trump dämpfte allerdings die Erwartungen. Er rechne nicht damit, dass bei den Verhandlungen in dieser Woche viel herauskomme, sagte er in einem Reuters-Interview. Die Börsenstimmung in Japan war gedämpfter. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei lediglich 0,1 Prozent höher, der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,4 Prozent. Grund war ein stärkerer Yen. Vor allem Titel von Exportunternehmen standen unter Druck. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.219,73 +0,1 Topix 1.685,42 -0,4 Shanghai 2.734,84 +1,4 CSI300 3.327,73 +1,9 Hang Seng 27.743,48 +0,5 Kospi 2.271,67 +1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 530,24 +0,7 Euro/Dollar 1,1526 Pfund/Dollar 1,2837 Dollar/Yen 110,03 Dollar/Franken 0,9879 Dollar/Yuan 6,8435 Dollar/Won 1.119,00 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +4,4 FAMILYMART UNY -5,5 H TERUMO CORP +3,1 KDDI -5,2 YASKAWA ELEC +2,6 NTT DOCOMO -5,2 DENKA +2,4 RAKUTEN -5,2 FAST RETAILING +2,3 NTT -5,2 (Reporter: Daniel Leussink, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)