MÄRKTE-Japans Börsen im Plus - Technologie-Aktien gefragt

Tokio, 22. Aug (Reuters) - Kursgewinne bei Technologie-Aktien haben den japanischen Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 0,5 Prozent auf 22.321 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,7 Prozent auf 1696 Zähler zu.

Börsianer sagten, viele Investoren blieben aber vor den Handelsgesprächen der USA mit China vorsichtig. Diese sollten am Mittwoch in Washington aufgenommen werden. Allerdings wird kein Durchbruch erwartet.

Der Euro wurde in Fernost mit 1,1574 Dollar gehandelt. Er lag damit leicht im Plus.