MÄRKTE-Anleger in Asien bleiben vor Handelsgesprächen vorsichtig

Frankfurt/Tokio, 22. Aug (Reuters) - Im Vorfeld von Gesprächen zwischen China und USA im Handelskonflikt haben die asiatischen Börsen am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. An den chinesischen Börsen bremste das Thema Zollstreit die Kurse aus. Strategen rechnen bei den Verhandlungen zwischen einer chinesischen und einer amerikanischen Delegation allerdings nicht mit klaren Ergebnissen. "Es sind Gespräche auf unteren Entscheidungsebenen, die Investoren rechnen damit, dass sie den Weg ebnen für das Treffen der beiden Präsidenten im November", sagte Nobuhiko Kuramochi vom Handelshaus Mizuho Securities. Die chinesischen Leitindizes in Shenzen und Shanghai lagen bis zu 0,7 Prozent niedriger. In Tokio schoben Kursgewinne bei Technologieaktien den Gesamtmarkt an. Der Leitindex Nikkei schloss 0,6 Prozent höher bei 22.362 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,8 Prozent. Im japanischen Bankensektor sorgte ein Absturz der Titel von Sugura Bank von rund 20 Prozent für Aufregung. Auslöser war Händlern zufolge ein Medienbericht über eine angeblich unangemessene Kreditvergabe des regionalen Institutes. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.362,55 +0,6 Topix 1.698,37 +0,8 Shanghai 2.713,18 -0,8 CSI300 3.304,45 -0,7 Hang Seng 27.784,18 +0,1 Kospi 2.274,45 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 530,73 +0,1 Euro/Dollar 1,1569 Pfund/Dollar 1,2903 Dollar/Yen 110,32 Dollar/Franken 0,9840 Dollar/Yuan 6,8446 Dollar/Won 1.119,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA SHELL +4,9 YAMATO HOLDINGS -3,1 FURUKAWA ELEC +4,6 OJI HOLDINGS -2,9 ISUZU MOTORS +4,5 NIPPON PAPER -2,9 IND TOHO ZINC +4,4 NTT -2,9 SUMITOMO HVY +3,7 COMSYS HOLDINGS -2,9 IND (Reporter: Ayai Tomisawa und Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)