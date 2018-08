MÄRKTE-Handelsstreit hält Börsen in Asien auf Trab

Frankfurt/Tokio, 23. Aug (Reuters) - Der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen China und den USA hat Börsianer in Asien am Donnerstag auf Trab gehalten. Beide Länder setzten Sonderzölle auf Waren des jeweils anderen Landes im Volumen von 16 Milliarden Dollar in Kraft. Der 225 Werte umfassende Leitindex der Börse in Japan schloss 0,2 Prozent fester bei 22.410 Punkten. Der breiter gefasste Topix.TOPX>-Index blieb dagegen unverändert bei 1698 Zähler. Die Börsen in China legten rund ein halbes Prozent zu, während es am Aktienmarkt in Hongkong um 0,4 Prozent bergab ging. "Obwohl es zuletzt Anzeichen für eine Deesklation in dem Konflikt gab, rechnen wir damit, dass die Streitigkeiten um höhere Zölle weiter gehen", schrieben die Analysten der US-Investmentbank Citi in einem Marktkommentar. Betroffen von den neuen Zöllen sind vor allem Halbleiter, Chemikalien, Plastik, Motorräder und Elektroroller aus China und Benzin, Autos, Stahl und Medizintechnik aus den USA. Am Mittwoch hatten in dem USA erstmals seit Monaten wieder Verhandlungen zwischen beiden Seiten begonnen, allerdings nicht auf hochrangiger politischer Ebene. US-Präsident Donald Trump hatte Reuters im Vorfeld gesagt, bei den Gesprächen werde wohl nicht viel herauskommen. An der japanischen Börse wirkte auch die neuerliche Gewinnwarnung des deutschen Autozulieferers Continental noch nach. Einige Analysten sehen in den Conti-Prognosen Anzeichen für eine Abkühlung der Autokonjunktur. Die Aktien von Auto- und Reifen-Hersteller rutschen ab: Toyota, Nissan und Bridgestone gaben bis zu zwei Prozent nach. Die Titel von Suzuki waren mit einem Kursminus von 4,8 Prozent größter Verlierer im Nikkei. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.410,82 +0,2 Topix 1.698,22 +0,0 Shanghai 2.734,21 +0,7 CSI300 3.334,14 +0,8 Hang Seng 27.850,74 -0,3 Kospi 2.281,36 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 530,94 -0,1 Euro/Dollar 1,1566 Pfund/Dollar 1,2879 Dollar/Yen 110,83 Dollar/Franken 0,9841 Dollar/Yuan 6,8658 Dollar/Won 1.121,00 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +2,9 SUZUKI MOTOR -4,8 CREDIT SAISON +2,8 MITSUI MIN & -3,9 SML FAST RETAILING +2,8 JGC CORPORATION -3,9 KDDI +2,5 KAWASAKI KISEN -3,9 YAMATO HOLDINGS +2,5 PACIFIC METALS -3,9 (Reporter: Swati Pandey, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)