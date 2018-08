MÄRKTE-Japanische Börse im Aufwind - Yen schwächelt

Tokio, 24. Aug (Reuters) - Ein schwächerer Yen hat den japanischen Börsen zum Wochenschluss Schwung verliehen. Der Nikkei-Index gewann 0,9 Prozent auf 22.601 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent. Der Dollar hielt sich über 111 Yen und damit deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 110 Yen. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA gaben dem Greenback zuletzt Auftrieb. Der US-Währungshüter Robert Kaplan rechnet ungeachtet der Kritik von US-Präsident Donald Trump mit drei bis vier weiteren Zinsanhebungen in den nächsten neun bis zwölf Monaten. Trump hatte am Montag in einem Reuters-Interview den Kurs der Fed ungewöhnlich offen attackiert. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.601,77 +0,9 Topix 1.709,20 +0,7 Shanghai 2.737,83 +0,5 CSI300 3.337,92 +0,5 Hang Seng 27.756,55 -0,1 Kospi 2.292,28 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 528,93 -0,1 Euro/Dollar 1,1564 Pfund/Dollar 1,2821 Dollar/Yen 111,38 Dollar/Franken 0,9851 Dollar/Yuan 6,8848 Dollar/Won 1.119,39 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TREND MICRO +3,9 CHIYODA CORP -6,1 OJI HOLDINGS +3,7 PACIFIC METALS -2,9 RECRUIT +3,2 NIKON CORP -2,9 HOLDINGS SECOM +3,0 MITSUBISHI MATL -2,9 DAIICHI SANKYO +2,8 TOTO -2,9 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)