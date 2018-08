MÄRKTE-Nafta-Deal hilft Nikkei auf die Sprünge - Auto-Aktien gefragt

Frankfurt/Tokio, 28. Aug (Reuters) - Eine vorläufige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko hat am Dienstag für vorsichtigen Optimismus an den Börsen in Asien gesorgt. "Die Nachricht vom Deal zwischen den USA und Mexiko hat den Risikoappetit angeregt", schrieben die Analysten der australischen Bank ANZ in einem Kurzkommentar. Allerdings sei es schwer, daraus etwas abzuleiten auf den Handelsstreit zwischen den USA und China, weshalb weiterhin Zurückhaltung angebracht sei. "Wir glauben, die Kursrally ist nur kurzfristig." An der Börse in Tokio schloss der Leitindex Nikkei 0,1 Prozent höher bei 22.813 Punkten. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans legte um 0,3 Prozent zu. An den Börsen in China gab es dagegen Verluste. Gefragt waren vor allem Aktien von Auto-Herstellern, die in Mexiko produzieren. Toyota gewannen 0,9 Prozent, Nissan und Honda schlossen je 1,3 Prozent im Plus. In Südkorea legten die Titel von Kia Motors um 1,3 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.813,47 +0,1 Topix 1.731,63 +0,2 Shanghai 2.773,55 -0,3 CSI300 3.394,57 -0,4 Hang Seng 28.242,74 -0,1 Kospi 2.300,90 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 538,85 +0,3 Euro/Dollar 1,1675 Pfund/Dollar 1,2868 Dollar/Yen 111,20 Dollar/Franken 0,9802 Dollar/Yuan 6,8131 Dollar/Won 1.109,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % JGC CORPORATION +3,2 TOHO -3,3 PIONEER +3,1 MARUHA NICHIRO -2,6 NIPPON YUSEN +3,0 TAIYO YUDEN -2,6 KOMATSU +2,5 JPN STEEL WORKS -2,6 PACIFIC METALS +2,5 KONAMI HOLDINGS -2,6 (Reporter: Swati Pandey und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)