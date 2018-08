MÄRKTE-Tokioter Börse leicht im Plus - Konjunktursorgen in China

Frankfurt/Tokio, 29. Aug (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan ging es leicht aufwärts, die Kurse in China gaben dagegen nach. "Während die jüngsten Nafta-Gespräche helfen, müssen die USA und China ihren Handelsstreit erst beilegen, um die Zweifel an den Märkten wirklich zu beseitigen", sagte Experte Hiroki Takashi vom Handelshaus Monex Securities mit Blick auf die Einigung der Regierung in Washington mit Mexiko. Der Tokioter Nikkei-Index stieg um 0,2 Prozent auf 22.848 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent. Konjunktursorgen verunsicherten die Anleger in China. Die chinesischen Leitindizes in Shenzen und Shanghai lagen bis zu 0,5 Prozent niedriger. Die staatliche chinesische Planungsbehörde warnte vor erhöhten Risiken für die Wirtschaft im zweiten Halbjahr. Um die Entwicklungsziele der Volksrepublik zu erreichen, müsse die Regierung in Peking größere Anstrengungen unternehmen. Der Handelsstreit mit den USA nährt die Besorgnis, das Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik könnte rascher abkühlen als erwartet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.848,22 +0,2 Topix 1.739,60 +0,5 Shanghai 2.767,32 -0,4 CSI300 3.383,06 -0,5 Hang Seng 28.363,99 +0,0 Kospi 2.308,36 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 540,48 +0,2 Euro/Dollar 1,1678 Pfund/Dollar 1,2852 Dollar/Yen 111,14 Dollar/Franken 0,9767 Dollar/Yuan 6,8179 Dollar/Won 1.110,58 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI OSK +4,1 AEON -3,2 LINES CONCORDIA FG +3,8 TAKASHIMAYA -2,9 FUKUOKA FIN GRP +3,5 DAIWA HOUSE IND -2,9 CHIBA BANK +3,3 KONAMI HOLDINGS -2,9 RAKUTEN +3,1 TAISEI CORP -2,9 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)