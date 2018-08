MÄRKTE-Anleger in Asien sind wegen Handelsstreit auf der Hut

Frankfurt/Tokio, 30. Aug (Reuters) - Der anhaltende Handelskonflikt zwischen China und den USA macht Anleger an den asiatischen Börsen vorsichtig. Gestützt auf Kursgewinne an der Wall Street kletterte die Tokioter Börse am Donnerstag zwar zwischenzeitlich auf ein Drei-Monats-Hoch. Zum Handelsende gab sie die Gewinne aber wieder ab: Der Nikkei der 225 führenden Werte schloss nur geringfügig höher bei 22.869 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index trat auf der Stelle. Zu den größten Verlierern zählten unter anderem Finanzwerte. Auch in China zogen sich die Anleger zurück. Der Schanghaier Index gab 0,8 Prozent nach. "Die Investoren sind immer noch ziemlich pessimistisch und vorsichtig, da es immer noch die Sorgen wegen des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits gibt", sagte Analyst Yan Kaiwen vom Handelshaus China Fortune Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.869,50 +0,1 Topix 1.739,14 +0,0 Shanghai 2.742,32 -1,0 CSI300 3.355,21 -0,9 Hang Seng 28.137,21 -1,0 Kospi 2.309,80 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 538,91 -0,4 Euro/Dollar 1,1693 Pfund/Dollar 1,3025 Dollar/Yen 111,66 Dollar/Franken 0,9710 Dollar/Yuan 6,8348 Dollar/Won 1.108,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKUYAMA +5,0 TOHO -2,8 MARUHA NICHIRO +3,6 TOHO ZINC -2,5 COMSYS HOLDINGS +3,0 OLYMPUS -2,5 DAI NIPPON +3,0 PACIFIC METALS -2,5 PRINT FURUKAWA ELEC +2,6 OSAKA GAS -2,5 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)