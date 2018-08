MÄRKTE-Furcht vor Eskalation im Zollstreit drückt Tokioter Börse

Tokio, 31. Aug (Reuters) - Angesichts der drohenden Zuspitzung im Zollstreit zwischen den USA und China haben sich die Anleger an den asiatischen Börsen zurückgehalten. Der Nikkei-Index schloss am Freitag kaum verändert bei 22.865 Zählern, der breiter gefasste Topix verlor 0,2 Prozent auf 1735 Zähler. Der Shanghai-Composite gab ebenfalls 0,2 Prozent nach. US-Präsident Donald Trump zeigt sich einem Medienbericht zufolge entschlossen zur Umsetzung seiner Pläne, in Kürze Zölle auf chinesische Güter im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Kraft zu setzen. Der Konflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten birgt Ökonomen zufolge Risiken für die globale Konjunktur. Zu den stärksten Einzelwerten gehörten Fujitsu mit einem Kursplus von 1,7 Prozent. Der Technologiekonzern hatte mitgeteilt, bis zu 22 Millionen eigenen Aktien zurückkaufen zu wollen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.865,15 +0,0 Topix 1.735,35 -0,2 Shanghai 2.737,90 +0,0 CSI300 3.345,50 -0,2 Hang Seng 27.915,95 -0,9 Kospi 2.315,93 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 534,40 -0,7 Euro/Dollar 1,1679 Pfund/Dollar 1,3021 Dollar/Yen 110,95 Dollar/Franken 0,9676 Dollar/Yuan 6,8281 Dollar/Won 1.112,69 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOHO +2,7 MITSUI MIN & -3,8 SML KYOWA HAKKO KRN +2,6 UNITIKA -3,6 EISAI +2,4 FURUKAWA -3,6 GS YUASA CORP +1,7 MATSUI SEC -3,6 FUJITSU LTD +1,7 TAKARA HOLDINGS -3,6 (Reporterin: Daniela Pegna redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)