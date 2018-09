MÄRKTE-China-Daten und Handelsstreit belasten Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 03. Sep (Reuters) - Schwache chinesische Konjunkturdaten und der schwelende Handelsstreit mit den USA haben den asiatischen Börsen zum Wochenstart zu schaffen gemacht. Der japanische Nikkei-Index verlor am Montag 0,6 Prozent auf 22.707 Punkte und die Börse Shanghai büßte 0,8 Prozent ein. Das Barometer für die Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager fiel im August auf ein 14-Monats-Tief von 50,6 Zählern. Bauchschmerzen bereitete Investoren auch die Drohung von US-Präsident Donald Trump, das geplante Handelsabkommen mit Kanada platzen zu lassen. Das sei kein gutes Omen für die anstehenden Verhandlungen zwischen den USA und Japan, warnte Hiroyuki Fukunaga, Chef des Vermögensverwalters Investrust. Andere Börsianer sagten, dass Trump wohl auch gegenüber China unnachgiebig bleiben werde. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Renesas. Die Aktien des Anbieters von Chips für die Automobilindustrie fielen um bis zu 7,6 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 776 Yen. Das Unternehmen denkt nach eigenen Angaben über den Kauf des US-Konkurrenten IDT nach, um das Geschäft mit Chips für selbstfahrende Autos zu stärken. IDT wird an der Börse derzeit mit etwa sechs Milliarden Dollar bewertet. Die Titel der US-Firma hatten als Reaktion auf das Interesse von Renesas am Freitag gut zwölf Prozent auf 42,49 Dollar zugelegt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.725,94 -0,6 Topix 1.720,31 -0,9 Shanghai 2.702,41 -0,8 CSI300 3.297,98 -1,1 Hang Seng 27.604,89 -1,0 Kospi 2.306,24 -0,7 Euro/Dollar 1,1609 Pfund/Dollar 1,2917 Dollar/Yen 110,92 Dollar/Franken 0,9696 Dollar/Yuan 6,8277 Dollar/Won 1.109,69 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Patricia Uhlig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)