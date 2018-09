MÄRKTE-Nikkei schließt schwächer - China-Börsen im Plus

Frankfurt/Tokio, 04. Sep (Reuters) - Ohne Handelsimpulse aus den USA haben sich Börsianer in Asien am Dienstag richtungslos gezeigt. Investoren warteten darauf, wie die Wall Street nach ihrem Feiertag eröffne und wie die Anleger dort die neu aufkeimenden Sorgen über die globalen Handelsstreitigkeiten verdauten, sagte Analyst Yutaka Miura vom Brokerhaus Mizuho Securities. Der 225 Werte umfassende Leitindex in Japan verlor 0,1 Prozent auf 22.696 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab ebenfalls 0,1 Prozent nach. Dagegen legten die Aktienmärkte in China mehr als ein Prozent zu. Auch in Südkorea und Hongkong ging es an den Börsen bergauf. Besonders gefragt waren in Tokio die Titel des japanischen Babyflaschen-Herstellers Pigeon. Sie legten um 3,2 Prozent zu, nachdem der Konzern einen Gewinnsprung im Zeitraum Februar bis Juli verkündet hatte. Die in den vergangenen Tagen unter Druck geratenen Bankaktien kamen wieder auf die Beine. Die Nomura-Papiere gewannen 0,7 Prozent, die Titel von Mitsubishi UFJ Financial legten um 0,4 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.696,90 -0,1 Topix 1.718,24 -0,1 Shanghai 2.754,06 +1,2 CSI300 3.367,84 +1,4 Hang Seng 27.942,45 +0,8 Kospi 2.315,35 +0,4 Euro/Dollar 1,1601 Pfund/Dollar 1,2855 Dollar/Yen 111,28 Dollar/Franken 0,9698 Dollar/Yuan 6,8231 Dollar/Won 1.114,50 (Reporter: Ayai Tomisawa, Andrew Galbraith, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)