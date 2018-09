MÄRKTE-Börsianer in Asien auf dem Rückzug - Zollkonflikt belastet

Frankfurt/Sydney, 17. Sep (Reuters) - Aus Furcht vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA haben sich Aktienanleger in Asien zurückgezogen. Die Börse in Shanghai gab am Montag ein Prozent nach, der Leitindex in Hongkong rutschte um 1,2 Prozent ab, und der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans verlor ebenfalls gut ein Prozent. Die Tokioter Börse war wegen eines Feiertags geschlossen. "Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschärfung im Handelsstreit ist sehr hoch", schrieben die Analysten der US-Bank JP Morgan in einem Marktkommentar. Einem Medienbericht zufolge droht China in dem Zollkonflikt mit einem verstärkten Konfrontationskurs. Vertreter aus der Volksrepublik könnten der geplanten nächsten Verhandlungsrunde fernbleiben, zitierte das "Wall Street Journal" chinesische Regierungskreise. Man werde nicht "mit der Pistole auf der Brust" Gespräche führen. US-Präsident Donald Trump dürfte Insidern zufolge noch am Montag neue Zölle gegen China auf Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar verkünden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.653,87 -1,0 CSI300 3.207,98 -1,1 Hang Seng 26.939,04 -1,3 Kospi 2.302,30 -0,7 Euro/Dollar 1,1629 Pfund/Dollar 1,3083 Dollar/Yen 111,99 Dollar/Franken 0,9668 Dollar/Yuan 6,8712 Dollar/Won 1.128,10 (Reporter: Wayne Cole, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)