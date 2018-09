MÄRKTE-Asien-Börsen trotz Zollstreit-Eskalation im Aufwind

Frankfurt/Tokio, 19. Sep (Reuters) - Die neue Runde von gegenseitigen Strafzöllen im Handelsstreit zwischen den USA und China hält Asien-Anleger nicht von weiteren Aktienkäufen ab. Der Tokioter Nikkei-Index stieg am Mittwoch zeitweise auf ein Acht-Monats-Hoch von 23.842,05 Punkten und lag zum Handelsschluss 1,2 Prozent im Plus bei 23.704,37 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 1,5 Prozent. "Es herrscht Erleichterung, dass die anfänglichen US-Zölle auf chinesische Importe bei zehn statt der erwarteten 25 Prozent liegen", sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. "Einige sehen dies als Geste, um Zeit für weitere Verhandlungen zu gewinnen." Außerdem wolle die Regierung in Peking die möglichen Beeinträchtigungen des Wachstums durch die Strafzölle mit Hilfe eines Konjunkturprogramms lindern, betonte seine Kollegin Hannah Anderson von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Japanische Aktienwerte erhielten nach Aussagen von Börsianern zusätzliche Unterstützung durch die unverändert lockere Geldpolitik der Bank von Japan (BoJ). Gegen den Trend rutschten die Aktien von ZTE an der Börse Shenzhen um bis zu 3,1 Prozent. Einige US-Senatoren wollen die Sanktionen gegen den Smartphone-Hersteller wieder in Kraft setzen, sollte sich China nicht vollständig an die Vereinbarung zur Aufhebung des Embargos halten. Weil das Unternehmen gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen verstoßen haben soll, durften US-Firmen zeitweise keine Bauteile oder Software an ZTE verkaufen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.699,27 +1,2 Topix 1.785,66 +1,5 Shanghai 2.740,16 +1,5 CSI300 3.326,62 +1,8 Hang Seng 27.476,71 +1,5 Kospi 2.306,47 -0,1 Euro/Dollar 1,1681 Pfund/Dollar 1,3156 Dollar/Yen 112,31 Dollar/Franken 0,9642 Dollar/Yuan 6,8544 Dollar/Won 1.120,80 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)