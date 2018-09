MÄRKTE-Japanische Börse tritt auf der Stelle

Tokio, 20. Sep (Reuters) - Nach den jüngsten Kursgewinnen ist den japanischen Börsen am Donnerstag die Puste ausgegangen. Der Nikkei-Index schloss kaum verändert bei 23.674 Punkten. In dieser Woche kommt der Index bislang auf ein Plus von fast drei Prozent. Der breiter gefasste Topix rückte am Donnerstag um 0,1 Prozent vor. Wie in den USA und Europa wurde auch in Japan zuletzt erleichtert vermerkt, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle auf Produkte aus China nicht wie zunächst befürchtet 25 Prozent, sondern zehn Prozent betragen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.674,93 +0,0 Topix 1.787,60 +0,1 Shanghai 2.724,87 -0,2 CSI300 3.304,02 -0,3 Hang Seng 27.357,31 -0,2 Kospi 2.324,91 +0,7 Euro/Dollar 1,1685 Pfund/Dollar 1,3143 Dollar/Yen 112,14 Dollar/Franken 0,9667 Dollar/Yuan 6,8486 Dollar/Won 1.121,30 (Reporterin: Büro Tokio, Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)