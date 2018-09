MÄRKTE 1-Hoffnungsschimmer im Handelsstreit beflügeln Tokioter Börse

Tokio, 21. Sep (Reuters) - Leichte Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat dem Tokioter Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verliehen. Der Leitindex Nikkei stieg im Vormittagshandel um 0,8 Prozent auf 23.864 Punkte auf den höchsten Stand seit rund acht Monaten. Börsianer verwiesen darauf, dass die zu Wochenbeginn verkündeten zusätzlichen gegenseitigen Strafzölle der beiden weltgrößten Volkswirtschaften geringer ausgefallen seien als befürchtet. Zudem blieben die Geschäftsaussichten für die Unternehmen in den vielen Ländern trotz dieses Konflikts dank des kräftigen Wachstums der Weltwirtschaft solide. Auch die Rekordjagd an der Wall Street gab den Kursen Auftrieb.

Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte zu. Am Devisenmarkt in Fernost behauptete der Euro mit 1,1777 Dollar seine Vortagsgewinne. An der Wall Street in New York hatte der US-Standardwerteindex Dow Jones am Donnerstag knapp ein Prozent höher auf einem Rekord von 26.656 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,8 Prozent auf 2930 Zähler vor und damit ebenfalls auf einen neuen Höchststand.

Reporter: Ayai Tomisawa; bearbeitet von Christian Götz.