MÄRKTE-Anleger in Asien in Kauflaune - Nikkei zeitweise auf 8-Monats-Hoch

Tokio/Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Spekulationen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben Anleger in Asien am Freitag zuversichtlich gestimmt. "Natürlich wird der Zollstreit weitergehen, aber wir müssen abwarten, wie viel Schaden er letztlich anrichtet", sagte Nobuhiko Kuramochi, Investmentstratege vom Brokerhaus Mizuho Securities. "Konkrete Auswirkungen wird man frühestens im nächsten Jahr sehen." Börsianer verwiesen auch darauf, dass die zu Wochenbeginn verkündeten gegenseitigen Strafzölle der beiden weltgrößten Volkswirtschaften geringer ausgefallen seien als befürchtet. Zudem blieben die Geschäftsaussichten für die Unternehmen in den vielen Ländern trotz dieses Konflikts dank des kräftigen Wachstums der Weltwirtschaft solide. Auch die Rekordjagd an der Wall Street gab den Kursen Auftrieb. Der japanische Leitindex Nikkei schloss den Handel 0,8 Prozent höher bei 23.869 Punkten. Im Tagesverlauf hatte er zeitweise den höchsten Stand seit acht Monaten erreicht. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte um gut ein Prozent zu. Die Börsen in China rückten um rund zwei Prozent vor. Gefragt an der Börse in Tokio waren vor allem Papiere von Versicherungskonzernen, weil die für sie wichtige Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen über drei Prozent verharrte. Aktien von Dai-ichi Life und T&D stiegen um je rund 3,5 Prozent. Stahlkonzerne wie Nippon Steel und Sumitomo Metal Mining waren ebenfalls beliebt, sie stiegen um 1,6 und 3,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.869,93 +0,8 Topix 1.804,02 +0,9 Shanghai 2.782,32 +1,9 CSI300 3.394,28 +2,5 Hang Seng 27.829,35 +1,3 Kospi 2.333,46 +0,4 Euro/Dollar 1,1774 Pfund/Dollar 1,3255 Dollar/Yen 112,79 Dollar/Franken 0,9586 Dollar/Yuan 6,8370 Dollar/Won 1.116,17 (Reporter: Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)