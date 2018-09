MÄRKTE-Handelsstreit und Ölpreise belasten Asien-Börsen - Nikkei im Plus

Frankfurt/Tokio, 25. Sep (Reuters) - Steigende Ölpreise und der schwelende Handelsstreit haben bei Börsianern in Asien am Dienstag für gedrückte Stimmung gesorgt. Die wichtigsten Leitindizes in China gaben je rund ein Prozent nach, der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent. Die Börsen in Japan profitierten dagegen von einem etwas schwächeren Yen - der 225 Werte umfassende Nikkei-Leitindex ging 0,3 Prozent fester bei 23.940 Punkten aus dem Handel. Anleger sorgen sich vor allem davor, dass der seit Monaten zwischen China und den USA schwelende Streit um höhere Zölle für importierte Waren negative Folgen für die Weltkonjunktur hat. Hinzu kommt der Höhenflug des Ölpreises. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um ein halbes Prozent auf 81,62 Dollar und kostete so viel wie zuletzt vor vier Jahren. Zurückhaltung herrschte auch wegen der für Mittwoch erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Experten erwarten die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr. Die höheren Ölpreise belasteten in China Aktien von Fluggesellschaften. Titel von China Southern Airlines und China Eastern Airlines verloren je rund vier Prozent, Air-China-Papiere gaben 1,8 Prozent nach. In Japan waren vor allem Chipwerte gefragt. Tokyo Electron und Advantest legten 2,4 und 3,4 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.940,26 +0,3 Topix 1.822,44 +1,0 Shanghai 2.781,48 -0,6 CSI300 3.379,46 -0,9 Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1743 Pfund/Dollar 1,3104 Dollar/Yen 112,88 Dollar/Franken 0,9664 Dollar/Yuan 6,8634 Dollar/Won 1.119,06 (Reporter: Shinichi Saoshiro und Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)