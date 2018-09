MÄRKTE-Asiatische Börsen vor US-Zinsentscheid fester

Frankfurt/Tokio, 26. Sep (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank haben die asiatischen Börsen am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. An der Tokioter Börse stieg der Leitindex Nikkei um 0,4 Prozent auf 24.033,79 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index trat auf der Stelle. Börsianer rechnen damit, dass die Notenbanker um Fed-Präsident Jerome Powell die Zinsen auf eine Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent anheben werden. Es wäre die dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr. "Anleger konzentrieren sich darauf, ob die Fed signalisiert, dass die Straffung ihrem Ende zugeht", sagte Akira Takei, Fondsmanager bei Asset Management One. "Die Fed könnte das heute nicht machen, aber ich denke die Märkte werden bald anfangen, dieses Szenario zu betrachten." Bei den Einzelwerten zählten in Tokio vor allem Autowerte zu den Verlierern. Eine Analystenempfehlung trieb hingegen die Aktien von Takeda Pharmaceutical um 1,6 Prozent an. Die chinesische Börse in Shanghai legte 1,1 Prozent zu. Anleger griffen Händlern zufolge zu, da der Indexanbieter MSCI chinesische Titel in seinen Portfolios künftig deutlich stärker gewichten will. Die Börse in Südkorea blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.033,79 +0,4 Topix 1.821,67 +0,0 Shanghai 2.804,65 +0,9 CSI300 3.414,59 +1,0 Hang Seng 27.912,11 +1,5 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1764 Pfund/Dollar 1,3177 Dollar/Yen 112,83 Dollar/Franken 0,9644 Dollar/Yuan 6,8738 Dollar/Won 1.117,58 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)