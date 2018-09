MÄRKTE-Tokioter Börse schwächelt nach Fed-Entscheid

Tokio, 27. Sep (Reuters) - Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed haben die Anleger in Asien einen Bogen um Aktien gemacht. Die Tokioter Börse verlor ein Prozent auf 23.796 Zähler, der Topix gab 1,2 Prozent nach. Die chinesische Börse in Shanghai fiel um 0,5 Prozent. Die Fed schraubt den Leitzins weiter in die Höhe und will bis Ende 2019 noch vier Mal nachlegen. "Die Fed musste jetzt handeln. Denn der heiß gelaufene Jobmarkt mit dem starken Arbeitsplatzaufbau macht eine Straffung derzeit nötig, auch wenn es von der Inflation und dem Lohnwachstum her weniger zwingende Gründe gibt", sagte Ökonom Nathan Sheets vom Vermögensverwalter Pgim Asset Management. Die Wall Street schloss nach dem Fed-Entscheid mit leichten Kursabschlägen und dämpfte daher auch die Kauflaune in Asien. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.796,74 -1,0 Topix 1.800,11 -1,2 Shanghai 2.792,33 -0,5 CSI300 3.402,20 -0,4 Hang Seng 27.724,08 -0,3 Kospi 2.351,31 +0,5 Euro/Dollar 1,1708 Pfund/Dollar 1,3138 Dollar/Yen 112,66 Dollar/Franken 0,9671 Dollar/Yuan 6,8735 Dollar/Won 1.112,03 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)