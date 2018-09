MÄRKTE-Anleger in Asien lassen sich von US-Börsen mitreißen

Frankfurt/Tokio, 28. Sep (Reuters) - Die Hoffnung auf eine weiter gut laufende Weltwirtschaft hat Anleger in Asien am Freitag bei Aktien zugreifen lassen. Der Nikkei-Index in Tokio kletterte angetrieben von Gewinnen an der Wall Street zeitweise auf den höchsten Stand seit 27 Jahren und schloss 1,4 Prozent höher bei 24.120 Punkten. Der schwächere Yen nähre die Hoffnung auf steigende Gewinne bei den Exportunternehmen, sagten Börsianer. Der Dollar werde von den Zinsaussichten und der guten Konjunkturentwicklung weiter gestützt. Die US-Wirtschaft war im Frühjahr so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr gewachsen. "In den vergangenen Monaten haben sich Dollar-Stärke und Aktienmärkte nicht im Gleichklang entwickelt, aber seit dem Fed-Schritt haben wir eine veränderte Dynamik festgestellt", sagte Marktexperte Nick Twidale vom Handelshaus Rakuten Securities Australia. Die US-Notenbank hatte den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld am Mittwoch um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent angehoben. Es war bereits der dritte Schritt nach oben in diesem Jahr. In China ging es vor der feiertagsbedingten Pause in der kommenden Handelswoche ebenfalls nach oben. Der Shanghaier Index legte ein halbes Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.120,04 +1,4 Topix 1.817,25 +1,0 Shanghai 2.806,48 +0,5 CSI300 3.421,81 +0,5 Hang Seng 27.754,49 +0,1 Kospi 2.342,19 -0,6 Euro/Dollar 1,1635 Pfund/Dollar 1,3077 Dollar/Yen 113,51 Dollar/Franken 0,9766 Dollar/Yuan 6,8845 Dollar/Won 1.109,23 (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)