MÄRKTE-Schwächerer Yen hilft Tokioter Leitindex auf die Sprünge

Frankfurt/Tokio, 02. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf solide Unternehmensbilanzen haben Anleger in Japan bei Aktien zugegriffen. Der Nikkei beendete den Handel am Dienstag 0,1 Prozent höher bei 24.270 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1824 Zähler zu. Rückenwind erhielten die Börsen in Tokio von der etwas schwächeren Landeswährung Yen. Vor allem Exportwerte wie Toyota und Panasonic waren gefragt, da sich die Waren solcher Firmen bei einer solchen Wechselkursentwicklung im Welthandel vergünstigen. Andernorts in Asien war die Stimmung dagegen verhalten. Die anfängliche Freude über das neu abgeschlossene Handelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko verpuffte. Händlern zufolge rückten Ängste vor einem Wirtschaftsabschwung wieder in den Fokus. Außerdem ist noch unklar, wie es im Zollstreit zwischen den USA und China weitergeht. Der Leitindex in Hongkong rutschte um 2,4 Prozent ab, der südkoreanische Kospi verlor 1,2 Prozent. Die Börsen in China bleiben feiertagsbedingt die ganze Woche geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.270,62 +0,1 Topix 1.824,03 +0,3 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 27.111,80 -2,4 Kospi 2.309,95 -1,2 Euro/Dollar 1,1537 Pfund/Dollar 1,3007 Dollar/Yen 113,76 Dollar/Franken 0,9849 Dollar/Yuan 6,8680 Dollar/Won 1.118,81 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)