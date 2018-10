MÄRKTE-Ausgebremster US-Automarkt belastet Tokioter Börse

Frankfurt/Tokio, 03. Okt (Reuters) - Anleger in Japan haben sich angesichts enttäuschender Zahlen vom US-Automarkt mit Aktienkäufen zurückgehalten. Der Leitindex Nikkei beendete den Handel am Mittwoch 0,7 Prozent tiefer bei 24.110 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index gab 1,2 Prozent auf 1802 Zähler nach. Zuvor hatten mehrere US-Autobauer mitgeteilt, dass ihnen der Hurrikan "Florence" das Geschäft in den USA verdorben habe. Allein bei Toyota ging der Absatz im September um rund zehn Prozent zurück. Japanische Aktienwerte reagierten empfindlich auf die weltweite Stimmung an den Märkten, sagte Marktstratege Yoshinor Shigemi von JPMorgan Asset Management. Deshalb gebe es bei zyklischen Werten, die in den vergangenen Monaten zugelegt hätten, nun Gewinnmitnahmen. Neben dem Autosektor gaben auch Versicherungen und Banken nach. Auch an anderen asiatischen Börsen war die Stimmung eher verhalten. Neben der Sorge vor einer neuen Schuldenkrise in der Euro-Zone dämpfte auch der schwelende US-Handelsstreit mit China die Kauflust. Der MSCI-Index für Aktien der Region außerhalb Japans lag ebenso im Minus wie die Börsen in Taiwan und Hongkong. Die Börsen in China bleiben feiertagsbedingt die ganze Woche geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.110,96 -0,7 Topix 1.802,73 -1,2 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 27.055,37 -0,3 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1589 Pfund/Dollar 1,3005 Dollar/Yen 113,81 Dollar/Franken 0,9850 Dollar/Yuan 6,8680 Dollar/Won 1.117,61 (Reporter: Ayai Tomisawa; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)